В Сочи с октября подорожает проезд в автобусах до 48 рублей

С 1 октября 2025 года в Сочи повысится стоимость проезда в общественном транспорте. На городских маршрутах она составит 48 руб., на пригородных — 4,47 руб. за пассажиро-километр, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новая цена действует на 23 муниципальных городских маршрутах, включая автобусы под номерами 2М, 2С, 3К, 7, 12, 15С, 16, 17, 18, 20С, 23, 29С, 36, 49, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 86, 87 и 90С. Пригородный тариф распространится на 40 направлений — от маршрута 71 до 170.

Среди межрегиональных направлений фиксированная плата в 48 руб. установлена для маршрута 556. На остальных 15 линиях — с номерами от 500 до 571 — действует километровый тариф.

Причиной повышения стал рост себестоимости перевозок из-за подорожания топлива, горюче-смазочных материалов и запчастей. Также увеличились расходы на техобслуживание, ремонт и обновление автопарка. Последний раз цены на проезд в городе корректировали более года назад.

Для экономии пассажиры смогут приобретать проездные билеты на 60 и 100 поездок. При покупке абонемента на 60 поездок стоимость одной поездки составит 46 руб., на 100 поездок — 45 руб.

После обновления тарифов сохранятся все действующие льготы. Пенсионеры, ветераны, репрессированные, труженики тыла и дети из многодетных семей получат льготные проездные за 380 руб. в месяц и 50-процентную скидку на пригородные маршруты. Аналогичная скидка предусмотрена для педагогов муниципальных школ, школьников и студентов очной формы обучения. Бесплатно смогут ездить дети участников спецоперации и школьники из многодетных семей.

Мария Удовик