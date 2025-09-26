Курорты Сочи заполнены на 70% в бархатный сезон

Около 40 отелей и санаториев Сочи предоставили скидки от 20 до 50% на проживание и лечение в бархатный сезон. Льготы распространяются также на семьи с детьми, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Благодаря активной поддержке крупных курортных предприятий программа преференций значительно расширилась. В акциях приняли участие около 50 гостиниц и здравниц, что помогло Сочи достичь почти 70% загрузки номерного фонда на осенний период.

Многие санатории курорта присоединились к льготным программам санаторно-курортного лечения «Открытый юг» и «Южная здравница», доступным всем туристам. Специальные предложения направлены на поддержание конкурентного преимущества Сочи, чтобы больше россиян могли отдохнуть и поправить здоровье на черноморском побережье.

Бархатный сезон считается наиболее благоприятным временем для пляжного отдыха, экскурсий и оздоровления на курорте, подчеркнул глава курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Чукотский автономный округ может в будущем конкурировать с Сочи по числу туристов, так как в 2024 году его посетили почти 50 тыс. человек, что в два раза больше, чем годом ранее. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица планирует превзойти Сочи по количеству пляжных зон, стремясь стать новым центром внутреннего туризма.

Мария Удовик