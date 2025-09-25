Число регистраций бизнеса в сфере услуг в Сочи за год выросло на 18%

В Сочи за январь—август 2025 года число регистраций компаний в сфере услуг выросло на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 110 до 130. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

Наиболее заметный рост пришелся на март и апрель, когда число новых компаний почти удвоилось по сравнению с 2024 годом. В отдельных месяцах динамика оказалась слабее: в январе и августе зарегистрировано меньше организаций, чем годом ранее. Доля новых участников на рынке увеличилась с 18,8 до 19,6%.

В Краснодаре, напротив, наблюдается спад: за восемь месяцев зарегистрировано 233 компании против 246 годом ранее, снижение составило 5,3%. По данным «Контур.Фокуса», сильнее всего сокращение проявилось весной, тогда как в июне был зафиксирован рост. Доля новых игроков снизилась с 19,9 до 17%.

По краю в целом число регистраций выросло на 7,5% — до 807 против 751 годом ранее. При этом динамика по месяцам оказалась разнонаправленной: наиболее заметный рост пришелся на май и июль, спад — на январь. Доля новых компаний в регионе практически не изменилась, составив 17,1% против 17,3% годом ранее.

В туристической сфере города за восемь месяцев зарегистрировано 209 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 19,9% меньше, чем годом ранее. В целом по краю зафиксирован рост — 173 компании против 164 в прошлом году.

Вячеслав Рыжков