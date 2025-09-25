За год регистрации компаний в сфере услуг в Сочи выросли на 18,2%

За январь—август 2025 года количество регистраций в сфере услуг в Сочи увеличилось на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года: 130 компаний против 110 годом ранее. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» аналитики сервиса «Контур.Фокус».

В марте число регистраций выросло почти вдвое — 21 против 11, в апреле — 20 против 12, в июле — 19 против 10. При этом январь и август оказались слабее — 13 против 16 и 13 против 14 соответственно. По состоянию на сентябрь доля «новичков» в городе увеличилась с 18,8 до 19,6%.

В Краснодаре динамика оказалась отрицательной: 233 регистрации против 246 в прошлом году, спад на 5,3%. Наибольшие различия пришлись на март и апрель — 25 против 31 и 26 против 31 соответственно. В июне, напротив, зафиксирован рост — 39 против 37. Доля «новичков» снизилась с 19,9 до 17%.

По краю в целом за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 807 новых компаний против 751 годом ранее, рост составил 7,5%. В мае число регистраций увеличилось с 89 до 116, в июле — со 98 до 110, в августе — с 89 до 96. При этом январь показал спад — 86 против 90. К сентябрю доля «новичков» по краю практически не изменилась — 17,1 против 17,3% годом ранее.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за январь—август 2025 года зарегистрировано 209 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере, что на 19,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Краснодарском крае, напротив, наблюдается рост: зарегистрировано 173 компании, что на 5,5% больше, чем в 2024 году.

Мария Удовик