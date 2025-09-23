Главные новости за 23 сентября. Ростов-на-Дону и область

К исполнению обязанностей министра здравоохранения Ростовской области приступила Елена Теплякова, занимавшая ранее пост первого заместителя главы ведомства. Елена Теплякова получила диплом педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета и имеет степень доктора медицинских наук.

Ростовский трубный завод (РТЗ) вложил 580 млн руб. в строительство завода по производству полиэтиленовых труб. Дополнительное производство располагается в Аксайском районе Ростовской области. Это уже третья очередь РТЗ с объемом производства 2,4 т в месяц.

В структуре экспорта из Ростовской области страны Азии занимают около 70% от общего объема внешнеторгового оборота, страны Африки — 14,8%, а СНГ — 11,2%. Акцент вектора экспорта на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона связаны с новой внешнеполитической повесткой.

Ростовский областной суд изменил приговор по делу бывшей сотрудницы министерства спорта региона Светланы Гадаровой. Апелляционное определение опубликовано в картотеке суда. Областной суд исключил из решения районного суда дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления. В остальном приговор инстанция оставила без изменения.

В Морозовском районе правоохранители обнаружили пропавшую 17-летнюю девушку. Полицейские ранее установили, что Тамара Коломбай вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Оперативники определили местонахождение девушки и доставили в социальный приют Морозовского района, где подросток находится и в настоящее время.

На СКЖД пассажиры оформили почти 14 млн электронных билетов в 2025 году. Количество билетов, оформленных через сеть Интернет, составляет 86% от общего числа проданных проездных документов в границах магистрали.

Капитан женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова объявила о завершении профессиональной карьеры. Согласно опубликованной информации, «правая крайняя» провела за «Ростов-Дон» 11 сезонов. Она шесть раз побеждала в чемпионате России, восемь раз выиграла Кубок и Суперкубок страны.