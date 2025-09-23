На СКЖД пассажиры оформили почти 14 млн электронных билетов в 2025 году

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе-августе 2025 года на Северо-Кавказской железной дороге оформлено 13,9 млн электронных билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Количество билетов, оформленных через сеть Интернет, составляет 86% от общего числа проданных проездных документов в границах магистрали.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-марте 2025 года инвестиции в обновление железнодорожного пути Северо-Кавказской железной дороги превысили 1,5 млрд руб. За счет этих средств обновлено железнодорожное полотно на 18,7 км пути. В частности, ремонтно-путевые работы выполнены на участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области.

Наталья Белоштейн