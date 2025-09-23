Внешнеторговый оборот Ростовской области со странами Азии составил около 70%
В структуре экспорта из Ростовской области страны Азии занимают около 70% от общего объема внешнеторгового оборота, страны Африки — 14,8%, а СНГ — 11,2%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как следует из сообщения, акцент вектора экспорта на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона связаны с новой внешнеполитической повесткой. На сегодняшний день Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе по объему внешнеторгового оборота и продолжает оставаться ведущим экспортером продукции агропромышленного комплекса, поставляя ее практически в 100 стран мира.