Экс-чиновнице донского минспорта изменили приговор

Ростовский областной суд изменил приговор по делу бывшей сотрудницы министерства спорта региона Светланы Гадаровой. Апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в июне 2025 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил чиновницу к трем годам колонии общего режима и штрафу в 4,5 млн руб. по делу о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Светлану Гадарову также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. По версии следствия, в 2023 году осужденная получила от предпринимателя 150 тыс. руб. за помощь в заключении госконтракта и оплату услуг без проверки их качества.

Согласно решению первой инстанции, срок заключения считался с 20 сентября 2024 года, с момента заключения подозреваемой под стражу, а срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать госдолжности — с момента начала отбывания заключения. Защита Гадаровой обратилась к вышестоящему суду с апелляционной жалобой, в которой попросила отменить запрет на замещение должностей, так как совершенное преступление не было связано с исполнением обязанностей должностного лица. Адвокаты также заявили, что сумма штрафа оказалась необоснованно высокой, а сама Гадарова «добровольно дала развернутые правдивые показания, изобличившие себя и других лиц, чем восстановила социальную справедливость».

Рассмотрев апелляционное представление, областной суд исключил из решения районного суда дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления. В остальном приговор инстанция оставила без изменения.

Константин Соловьев