Ростовская гандболистка Юлия Манагарова объявила о завершении карьеры

Капитан женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщается в telegram-канале команды.

Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Согласно опубликованной информации, «правая крайняя» провела за «Ростов-Дон» 11 сезонов. Она шесть раз побеждала в чемпионате России, восемь раз выиграла Кубок и Суперкубок страны.

«Пришло время официально объявить о завершении спортивной карьеры. Я сохраню в своей памяти множество ярких моментов, которые мы разделили все вместе»,— заявила спортсменка.

Последний матч с участием Юлии Манагаровой состоится 3 октября в ростовском Дворце спорта. Команда из Ростова-на-Дону сыграет против ижевского «Университета».

Валентина Любашенко