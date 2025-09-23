Ростовский трубный завод инвестировал в расширение производства 580 млн рублей

Ростовский трубный завод (РТЗ) вложил 580 млн руб. в строительство завода по производству полиэтиленовых труб. Дополнительное производство располагается в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные генерального директора компании Игоря Цесарского.

Это уже третья очередь РТЗ с объемом производства 2,4 т в месяц.

Господин Цесарский отметил, что строительство завершено и большая часть производственных мощностей запущена. На данный момент идут пусконаладочные работы и благоустройство территории. Завершить все работы планируют к концу 2025 года.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «РТЗ» зарегистрировано в х. Нижнетемерницком Аксайского района 13 декабря 2022 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн