Главные новости за 22 сентября. Сочи

Ночью в воздушной гавани Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск судов.

Епископ Сочинский и Туапсинский Герман заложил камень в основание храма во имя великого благоверного князя Александра Невского с нижним приделом в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Адлерском районе Сочи. Храм будет строиться на улице Мира в селе Веселом за счет частных пожертвований.

В поселке Мамедова Щель Лазаревского района Сочи произошла авария с участием грузового автомобиля Hyundai. На месте ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов площадью 50 кв. м.

Авиационный узел Сочи переживает операционные сбои. 60 авиарейсов различных направлений испытывают задержки продолжительностью свыше 120 минут, при этом два московских направления полностью исключены из расписания.

Авиакомпании оценили сроки восстановления регулярного расписания в сочинском аэропорту в пределах двух суток после введенных ограничений на полеты. Для получения информации о статусе рейсов пассажирам рекомендуют обращаться к стойке в секторе В2 и уточнять актуальные данные у представителей авиакомпаний.

Следственное управление УВД Сочи расследует уголовное дело о крупном мошенничестве по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 2021 году представители садоводческого некоммерческого партнерства Челтенхем разделили арендованный земельный участок сельскохозяйственного назначения в Адлерском районе на 2,1 тыс. долей и реализовали их гражданам через риелторов.

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело против оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по городу. Сотрудник полиции обвиняется в посредничестве во взяточничестве с использованием служебного положения.