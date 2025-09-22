В Адлерском районе Сочи построят новый православный храм

Епископ Сочинский и Туапсинский Герман заложил камень в основание храма во имя великого благоверного князя Александра Невского с нижним приделом в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На торжественной церемонии присутствовали настоятели церквей Сочи, священники, руководители общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов и местные жители.

Начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди отметила, что строительство нового храма станет важным шагом для духовного и культурного паломничества в городе. Она добавила, что в Адлерском районе много православных святынь, таких как средневековый храм святителя Николая в селе Ахштырь и Троице-Георгиевский женский монастырь. Новая церковь станет частью паломнического маршрута, который пользуется популярностью у верующих.

Храм будет строиться на улице Мира в селе Веселом за счет частных пожертвований.

Епископ Герман подчеркнул, что этот храм будет как духовная застава, возглавляемая святым благоверным князем Александром Невским. Он отметил, что князь символизирует Россию и является покровителем Отечества благодаря своему мужеству, мудрости и глубокой вере.

Площадь застройки составит более 188 «квадратов», а высота здания достигнет почти 20 м. Архитектурный стиль будет псевдорусским с множеством декоративных элементов на фасаде.

Мария Удовик