Движение на трассе А-147 в Сочи ограничили из-за разлива ГСМ после ДТП

В понедельник, 22 сентября, в поселке Мамедова Щель Лазаревского района Сочи произошла авария с участием грузового автомобиля Hyundai. Инцидент случился на 102-м км трассы А-147, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок. Пострадавших в результате аварии нет. Размер материального ущерба уточняется.

На месте ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов площадью 50 кв. м. Работы по устранению последствий ведутся под руководством мастера Луткова.

Сотрудники дорожно-патрульной службы организовали реверсивное движение для обеспечения проезда транспорта по участку дороги.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 21 сентября в Адлерском районе Сочи произошло ДТП, в результате которого 19-летний пассажир «Лады» погиб на месте, а водители обоих автомобилей были госпитализированы. По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Приора» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди «Газелью».

Мария Удовик