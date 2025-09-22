Сотрудника полиции Сочи осудят за посредничестве во взяточничестве

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело против оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по городу. Сотрудник полиции обвиняется в посредничестве во взяточничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 мая 2024 года работник индивидуального предпринимателя обратился к знакомому оперуполномоченному с просьбой помочь в непривлечении бизнесмена к административной ответственности. Полицейские выявили признаки нарушений в деятельности предпринимателя.

После разговора сотрудник полиции договорился с коллегой из уголовного розыска не принимать мер по фиксации административных правонарушений — нарушения требований к рекламным конструкциям и самоуправства. Взамен он потребовал передать через оперуполномоченного 50 тыс. руб.

Через три дня, 30 мая, сотрудник уголовного розыска получил деньги от представителя предпринимателя, который действовал в рамках оперативных мероприятий. После получения взятки полицейский был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемый полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование провело следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Уголовное дело в отношении второго сотрудника полиции рассматривается судом отдельно.

Мария Удовик