Полиция Сочи ищет жертв земельного мошенничества с участками СНП Челтенхем

Следственное управление УВД Сочи расследует уголовное дело о крупном мошенничестве по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В 2021 году представители садоводческого некоммерческого партнерства Челтенхем разделили арендованный земельный участок сельскохозяйственного назначения в Адлерском районе на 2,1 тыс. долей и реализовали их гражданам через риелторов.

Покупателям гарантировали скорое оформление участков в собственность, однако обязательства выполнены не были. Сейчас в полицию с заявлениями обратились 30 потерпевших.

Многие пайщики продолжают рассчитывать на возможность оформить земельный надел в собственность. Однако данный участок предназначен для ведения сельского хозяйства и не может быть оформлен в собственность физических лиц.

Граждане, приобретавшие землю в СНП Челтенхем, могут обратиться в УВД Сочи по адресу: улица Советская, 4, или по телефонам: 8 (862) 269-22-00, 102.

