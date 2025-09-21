В аэропорту Сочи ограничили полеты по соображениям безопасности

В воздушной гавани Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщает Росавиация.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале, все службы аэропорта готовы возобновить работу, как только ограничения будут сняты. Авиакомпании сообщат пассажирам обо всех изменениях.

Служба аэропорта призывает всех уважительно относиться к окружающим, не занимать сиденья личными вещами и уступать места пожилым, женщинам и детям. Также напоминается, что в терминале работает бесплатная комната для матерей с детьми, а рядом с туалетами есть фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Менеджеры по гостеприимному сервису готовы помочь, а также доступны коврики для удобного размещения. Пассажиры могут следить за информацией о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта или авиакомпаний, а также подписаться на уведомления в телеграм-боте @AerodinamikaBot и слушать аудиообъявления в терминале.

Мария Удовик