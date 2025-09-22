Около 60 рейсов задерживаются в сочинском аэропорту

По информации Ассоциации туроператоров России, авиационный узел Сочи переживает операционные сбои. 60 авиарейсов различных направлений испытывают задержки продолжительностью свыше 120 минут, при этом два московских направления полностью исключены из расписания.

Изменения связаны с введенными накануне специальными мерами по ограничению авиационного движения, направленными на обеспечение безопасности гражданских перевозок. Данные ограничения привели к временному прекращению приема и отправки воздушных судов.

В период с вечера 21 сентября до утра следующих суток воздушная гавань была полностью закрыта для авиационного трафика на протяжении почти пяти часов. 18 экипажей были вынуждены принять решение о перенаправлении на альтернативные аэродромы.

Все перенаправленные самолеты успешно прибыли в свои места назначения, и аэропорт снова начал работать по обычному расписанию, сообщили в отраслевом объединении.

Надзорные органы также отреагировали на ситуацию. Южная транспортная прокуратура начала проверку в международном аэропорту. Их представители находятся в терминале, чтобы защищать интересы пассажиров.

Чтобы быстро получить информацию от авиакомпаний, пассажирам нужно обращаться к информационной стойке в секторе В2. Специалисты советуют уточнять актуальный статус рейсов у представителей авиакомпаний перед вылетом.

Мария Удовик