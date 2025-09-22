Авиакомпании будут восстанавливать расписание в Сочи до двух суток

Авиакомпании оценили сроки восстановления регулярного расписания в сочинском аэропорту в пределах двух суток после введенных ограничений на полеты. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Авиаузел Сочи столкнулся с серьезными операционными сбоями: задержки свыше двух часов зафиксированы у 60 рейсов, а два направления в Москву были полностью исключены из расписания. Причиной изменений стали специальные меры по ограничению полетов, введенные для обеспечения безопасности гражданских перевозок. Вечером 21 сентября аэропорт полностью прекращал прием и отправку воздушных судов почти на пять часов, в этот период 18 экипажей были вынуждены уходить на запасные аэродромы.

Все перенаправленные рейсы в дальнейшем прибыли в пункты назначения, после чего аэропорт возобновил работу. Южная транспортная прокуратура начала проверку в международном аэропорту Сочи, ее представители находятся в терминале для контроля соблюдения прав пассажиров. Для получения информации о статусе рейсов пассажирам рекомендуют обращаться к стойке в секторе В2 и уточнять актуальные данные у представителей авиакомпаний.

Мария Удовик