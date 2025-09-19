Главные новости за 19 сентября. Ростов-на-Дону и область

Вступивший в должность губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в правительстве региона уже начата работа по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы об увольнении двух своих заместителей и трех министров. От должностей освобождены первый заместитель Игорь Гуськов и заместитель губернатора Андрей Пучков. В отставку также отправлены министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

Официально приступивший к исполнению обязанностей губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об упразднении в структуре донского правительства должностей двух заместителей губернатора. Заместители главы области одновременно возглавляли министерство финансов, а также министерство сельского хозяйства и продовольствия. Теперь возглавлять ведомства будут руководители в должности министров.

В Ростовской области в августе 2025 года цены на услуги снизились на 0,32% — впервые с января 2022 года. Наибольшее снижение зафиксировано в сфере пассажирского транспорта — на 7%.

В Батайске полицейские задержали одного из соучастников происшествия, в результате которого пострадал 11-летний подросток. Предварительно установлено, что трое подростков прыгали по крышам гаражей на территории одного из кооперативов. Подозреваемые потребовали от них спуститься, после чего один из них достал оружие и выстрелил в подростка.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил федеральному министру сельского хозяйства Оксане Лут нового руководителя донского аграрного ведомства — Анну Касьяненко.

С начала 2025 года общий объем выданных льготных микрозаймов малому бизнесу в Ростовской области превысил 1 млрд руб. Помощь получили более 360 предпринимателей. По этому показателю регион занял второе место в России.