На Дону объем микрофинансовой помощи малому бизнесу достиг 1 мдрд рублей

С начала 2025 года общий объем выданных льготных микрозаймов малому бизнесу в Ростовской области превысил 1 млрд руб. Помощь получили более 360 предпринимателей. По этому показателю регион занял второе место в России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

Более 90% запросов на микрофинансовую господдержку было подано онлайн через цифровую платформу МСП.РФ.

В ведомстве отметили, что доступ бизнеса к финансам напрямую влияет на деловую активность региона. Поэтому только АНО МФК «РРАПП» в 2025 году докапитализировано на сумму более 200 млн рублей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2024 году в регионе более 10 тыс. субъектов МСП и самозанятых получили различную господдержку, включая консультации, лизинг оборудования и гарантии. Микрофинансированием воспользовались более 600 субъектов МСП и 35 самозанятых граждан.

Наталья Белоштейн