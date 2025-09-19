В Батайске задержали одного из подозреваемых в стрельбе по 11-летнему подростку

В Батайске полицейские задержали одного из соучастников происшествия, в результате которого пострадал 11-летний подросток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что трое подростков прыгали по крышам гаражей на территории одного из кооперативов. Подозреваемые потребовали от них спуститься, после чего один из них достал оружие и выстрелил в подростка.

В результате случившегося 11-летнего потерпевшего госпитализировали с ранением шеи. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого стрелка и задержали. У него изъяли пневматический пистолет.

Мария Хоперская