Анна Касьяненко возглавила минсельхоз Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил федеральному министру сельского хозяйства Оксане Лут нового руководителя донского аграрного ведомства — Анну Касьяненко. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, госпожа Касьяненко — уроженка Ростова-на-Дону, выпускница ЮФУ по специальности «Мировая экономика», кандидат технических наук. В 24 года она возглавила СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе и смогла не только сохранить, но и развить хозяйство.

«Сегодня СКВО входит в число ведущих предприятий юга России по выпуску зерна, молока и мясной продукции. На предприятии реализуются проекты модернизации и применяются современные технологии.

Коллеги отмечают требовательность Касьяненко к себе и внимательность к людям, умение совмещать стратегическое видение с практическим хозяйственным подходом»,— акцентировал донской губернатор.

По словам главы региона, помимо управленческой деятельности, новый руководитель минсельхоза активно участвует в общественной и законотворческой работе. Касьяненко — депутат Заксобрания Ростовской области и председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

«В этой должности она выдвигала инициативы по созданию системы подготовки кадров для аграрного сектора от школьной скамьи и агроклассов до вузов и трудоустройства на предприятия. По ее предложению в ДонГАУ открыты корпоративные аудитории, на базе СКВО проходят оплачиваемую практику студенты сельскохозяйственных вузов. Треть сотрудников предприятия составляют молодые специалисты, для которых созданы условия для профессионального роста и жизни в селе»,— подчеркнул Юрий Слюсарь, его слова приводятся в сообщении.

Валентина Любашенко