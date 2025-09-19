Цены на услуги в Ростовской области снизились впервые за три года

В Ростовской области в августе 2025 года цены на услуги снизились на 0,32% — впервые с января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

По информации ведомства, наибольшее снижение зафиксировано в сфере пассажирского транспорта — на 7%. В августе регулятор учитывал авиа- и железнодорожные билеты с датами отправления в сентябре и октябре. Осенние поездки пользуются меньшим спросом, чем летние, поэтому билеты стоят дешевле.

Аналогичная ситуация сложилась с речными круизами — спрос выше прошлогоднего, но осенние путешествия дешевеют.

Бытовые услуги подорожали на 1%, в частности ремонт техники. При высоких кредитных и депозитных ставках жители региона предпочитают чинить технику, а не покупать новую.

Непродовольственные товары за год подорожали на 3,65%, за август — на 0,4%. В течение месяца сильнее всего выросли цены на бензин (2,38%), парфюмерию и косметику (1,11%), компьютеры (0,5%).

Отдельные категории показали противоположную динамику: телевизоры подешевели на 0,44%, легковые автомобили — на 0,33%.

Продовольствие дешевеет третий месяц подряд, в августе снижение составило почти 1%. Причина — сезонный фактор и увеличение объемов производства в пищевой промышленности. Заметно подешевели овощи борщевого набора, яйца дешевели седьмой месяц подряд, сливочное масло — третий месяц подряд.

«Общая годовая инфляция в Ростовской области в августе снизилась, но остается выше общероссийского показателя — 8,29% против 8,14%. Продовольствие в регионе дорожает быстрее, чем в среднем по России, а непродовольственные товары и услуги — медленнее»,— приводится в сообщении комментарий специалистов пресс-службы ведомства.

