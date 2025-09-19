Глава Дона Юрий Слюсарь назвал Стратегию-2030 планом работы на ближайшие пять лет

Вступивший в должность губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в правительстве региона уже начата работа по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Сегодня, после инаугурации, губернатора Дона назвал скорректированную стратегию своим планом работы на ближайшую пятилетку. «Этим летом мы провели масштабную и важную работу, – подчеркнул Юрий Слюсарь. – Вместе с жителями, представителями власти, экспертами обсудили изменения, которые необходимо внести в Стратегию развития Ростовской области до 2030 года. Это – наш план с конкретными задачами, сроками, по которому мы будем дальше жить и который будем последовательно выполнять».

Глава региона уточнил, что все изменения и предложения будут зафиксированы в трехлетнем бюджете, работа над которым уже идет.

Церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области проходит в южной столице в КВЦ «ДонЭкспоцентр». На нее собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Ростовской области, представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, предприниматели и общественные деятели. Всего – более 1 тыс. человек.

Владимир Андреев