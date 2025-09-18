Главные новости за 18 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Десногорский суд Смоленской области принял решение об условно-досрочном освобождении Тиграна Мкртчяна, бывшего начальника медсанчасти № 61 межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19), подведомственной ФСИН. Он отбывал срок в колонии-поселении, приговоренный в 2024 году по делу о халатности, повлекшей смерть «краснодарского каннибала».

Начальнику дежурной части УМВД по Краснодару Александру Аблаеву продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Фигурант дела обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда уходовой косметики Abrau Club Cosmetics. Товарный знак оформляется по двум классам международной классификации, охватывающим косметические и туалетные средства, а также фармацевтические и ветеринарные препараты.

Майкопский районный суд признал инструктора по рафтингу виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Конкурсный управляющий ООО «Агронефтепродукт» Алина Тебиева объявила о проведении торгов по реализации имущественного комплекса обанкротившейся компании. Стартовая цена лота составляет 154,8 млн руб.

Краснодар вошел в рейтинг лидеров по увеличению продаж квартир в новостройках в летний период, количество заключенных договоров долевого участия выросло на 43% по сравнению с весенним периодом 2025 года.

Часть международных рейсов из Сочи и Минеральных Вод может быть перенесена в недавно возобновивший работу аэропорт Краснодара. Это способно повлиять на турпоток в регионе летом 2026 года, когда стартует активная программа полетов в Турцию.