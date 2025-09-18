Комплекс АЗС и нефтебазы в Лабинске выставили на торги за 154 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Агронефтепродукт» Алина Тебиева объявила о проведении торгов по реализации имущественного комплекса обанкротившейся компании. Стартовая цена лота составляет 154,8 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставляется комплекс АЗС и нефтебазы в Лабинске, заложенный ПАО «Сбербанк» и ФНС России.

Комплекс включает земельный участок площадью 15,4 тыс. кв. м, резервуары для нефтепродуктов общим объемом свыше 2,3 тыс. кубометров, операторские помещения, пожарный бокс, системы видеонаблюдения и железнодорожные пути.

Торги пройдут в форме публичного предложения с поэтапным снижением цены. Заявки принимаются до 13 октября 2025 года. Каждые пять дней стоимость будет снижаться на 10,3 млн руб. — с 154,8 млн руб. до 92,9 млн руб. в последний период.

Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от цены соответствующего периода.

В марте имущество ООО «Агронефтепродукт» было выставлено на торги с начальной ценой 229,3 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию банкротом в марте 2024 года. Согласно информации на ее сайте, ООО «Агронефтепродукт» владеет сетью АЗС «Дельта-нефть» и занимается оптовыми поставками нефтепродуктов, а также экспортом зерновых и масличных культур.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 1999 году, основное направление деятельности — розничная торговля моторным топливом. Конкурсным управляющим назначена Алина Тебиева, бенефициаром значится Максим Неженец.

Тат Гаспарян