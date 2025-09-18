В Майкопе осудили инструктора по рафтингу, в ходе которого погиб человек

Майкопский районный суд признал инструктора по рафтингу виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело рассматривалось с 14 августа 2025 года и связано с организацией сплава по реке Белой, в ходе которого лодка перевернулась из-за несоблюдения правил техники безопасности. В результате один из туристов утонул. Обвинение предъявлено инструктору и организатору тура по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших смерть по неосторожности.

Вячеслав Рыжков