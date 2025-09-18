Краснодар вошел в топ городов по росту продаж новостроек летом

Краснодар вошел в рейтинг лидеров по увеличению продаж квартир в новостройках в летний период, количество заключенных договоров долевого участия выросло на 43% по сравнению с весенним периодом 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

Согласно данным аналитиков, всего за летний сезон в Краснодаре заключили более 4,2 тыс. сделок по покупке квартир в новостройках. Рост говорит о высоком спросе на новое жилье и активном восстановлении рынка недвижимости в краевой столице.

По данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в летние месяцы этого года в 13 из 16 городов-миллионников России наблюдался рост числа сделок на первичном рынке по сравнению с весенним периодом. Количество сделок увеличилось на 11% и составило 55,4 тыс.

Наиболее заметный рост отмечается в Самаре (+74%), Нижнем Новгороде (+44%) и Уфе (+38%). Только в трех городах — Москве, Казани и Красноярске — наблюдалось незначительное снижение активности (от 1 до 3%).

По количеству заключенных сделок летом лидируют Москва (около 17,8 тыс. сделок), Санкт-Петербург (7,7 тыс.), Екатеринбург (5,2 тыс.), Краснодар (более 4,2 тыс.). В Москве наблюдается снижение числа сделок на 1% по сравнению с весной.

«Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам»,— отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

Алина Зорина