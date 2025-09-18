Часть зарубежных рейсов могут перенести из Сочи в Краснодар

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил ТАСС, что часть международных рейсов из Сочи и Минеральных Вод может быть перенесена в недавно возобновивший работу аэропорт Краснодара. По его словам, это способно повлиять на турпоток в регионе летом 2026 года, когда стартует активная программа полетов в Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

17 сентября в Краснодар прибыл первый регулярный рейс после открытия воздушного пространства: Airbus A321 «Аэрофлота» прилетел из Москвы, а авиакомпания «Азимут» открыла международное сообщение рейсом в Стамбул.

«Переводить будут прежде всего зарубежные рейсы, поскольку Краснодар — ближайшая точка вылета за границу»,— отметил Мкртчян. По его данным, до 90% пассажиров рейсов из Сочи в Турцию и Таиланд составляют жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Крыма, Донецка и Луганска, а не сочинцы. Теперь эта категория туристов может переориентироваться на Краснодар.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин также считает, что часть туристов станет летать за границу через Краснодар. По его прогнозу, изменения в турпотоке будут заметны в 2026 году. При этом на работе аэропорта Сочи это, по его мнению, не отразится: он ежегодно обслуживает около 13 млн пассажиров, тогда как Краснодар пока работает ограниченно — 10 часов в день, что позволяет принимать до 25 рейсов и около 4 тыс. человек в сутки.

Эксперты подчеркивают, что аэропорты Сочи и Краснодара не конкурируют напрямую, так как входят в один холдинг «Аэродинамика».

Вячеслав Рыжков