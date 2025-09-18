Экс-главврач больницы, где умер «краснодарский каннибал», вышел на свободу

Десногорский суд Смоленской области принял решение об условно-досрочном освобождении Тиграна Мкртчяна, бывшего начальника медсанчасти № 61 межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19), подведомственной ФСИН. Он отбывал срок в колонии-поселении, приговоренный в 2024 году по делу о халатности, повлекшей смерть краснодарца Дмитрия Бакшеева, сказано в материалах дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Суд Ростова-на-Дону признал фигуранта дела виновным в гибели господина Бакшеева, которого СМИ прозвали «каннибалом», хотя следствие не установило достоверного факта каннибализма.

На этапе расследования уголовного дела против Тиграна Мкртчяна свидетели давали показания о применении пыток в больнице. Однако наказание по этим эпизодам понесли другие сотрудники учреждения, а сам экс-главврач привлекался к ответственности исключительно за халатность, повлекшую смерть пациента. В материалах уголовного дела содержатся обработанные скриншоты видеозаписей с камер наблюдения МОТБ-19.

Мария Удовик