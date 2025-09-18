Суд продлил арест краснодарскому полицейскому по делу журналистов Baza
Начальнику дежурной части УМВД по Краснодару Александру Аблаеву продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным суда, фигурант дела обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ходатайство защиты о смягчении меры пресечения суд отклонил.
Ранее сообщалось, что 17 сентября 2025 года Александра Аблаева отстранили от службы. По версии следствия, фигурант дела на протяжении двух лет получал денежные переводы от журналистов Telegram-канала Baza.