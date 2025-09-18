Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Абрау-Дюрсо» подал заявку на регистрацию бренда косметики

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда уходовой косметики Abrau Club Cosmetics. Как пишет ТАСС, товарный знак оформляется по двум классам международной классификации, охватывающим косметические и туалетные средства, а также фармацевтические и ветеринарные препараты.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Под новым брендом производитель сможет выпускать широкий спектр товаров — от мыла, дезодорантов и эфирных масел до косметических масок, патчей для глаз и средств для отбеливания зубов.

Ранее компания объявила о планах совместно с «Ренной» запустить производство мороженого со вкусом игристого вина. Первая партия составит 80 тыс. эскимо в бельгийском шоколаде.

Мария Удовик

