Продуктовый мост: как «Неометрия» задает тренды на стыке московского опыта и локальной идентичности

Федеральный девелопер «Неометрия» строит эффективный «продуктовый мост» между столицей и регионами, интегрируя успешные московские решения с учетом локальной специфики. Ключевые принципы этого направления и их влияние на продуктовые характеристики жилых проектов разных сегментов представил директор департамента по развитию продуктов компании Александр Абрамов в рамках урбан-тура в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Эксперт ФД «Неометрия» отметил, что в сегменте недвижимости «комфорт» все чаще встречаются атрибуты бизнес-класса. Уже стали стандартом мастер-спальни, закрытые территории, зеленые дворы без машин с геопластикой, подземные паркинги и дизайнерская отделка входных групп, а также аменитис: соседский центр с коворкингом, прачечной, фитнес-румы.

Бизнес-класс поднимает планку еще выше: здесь ценится уникальная архитектура, отдельные постирочные в квартирах, эксплуатируемые кровли и террасы, соседские гостиные с библиотеками и каминами, переговорные и кинозалы, а также расширенный сервис УК.

Особое внимание Александр Абрамов уделил особенностям рынка курортной недвижимости, в том числе Сочи: «Самые продвинутые проекты бизнес-класса в России представлены в Москве и Сочи. Но если в столице делают акцент на архитектурные решения и разнообразие инфраструктуры, то в Сочи востребованы опции для отдыха и восстановления: аква-зоны, спа, спортивные центры». Как пример проекта с рекреационной инфраструктурой уровня спа-отеля спикер привел ЖК «Лестория» с аквазоной порядка 500 кв. м, двумя круглогодичными бассейнами, инфракрасными саунами и террасами на крыше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Также «Неометрия» использует дизайнерскую отделку мест общего пользования от именитых бюро, это становится одним из ключевых моментов, выделяющих комплексы девелопера на рынке. Например, в Сочи в пятизвездочном гостиничном комплексе «Нескучный сад» дизайном общественных мест занимается студия сестер Сундуковых, которые известны своими работами для отелей и ресторанов. А в клубном квартале бизнес-класса «1799» в Ростове-на-Дону концепция МОП разработана известным архитектурным бюро Олега Клодта.

Элит-класс сегодня отличают большие площади и высокие потолки, повышенная безопасность и приватность, современные инженерные системы и натуральные материалы. В бутиковом проекте — клубном доме Моретта в Сочи эти принципы реализованы в полной мере, включая сервис «по запросу». Проект на 93 резиденции отличается комфортом, доступным исключительно владельцам лотов, включая инфинити-бассейн, бутиковый фитнес-зал, площадки для занятий сквошем и камеры для флоатинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

В целом недвижимость южного региона, и в частности Сочи, обладает уникальными продуктовыми характеристиками, отличающими ее от других рынков страны. Как подчеркнул эксперт, если в других регионах часто встречается репозиционирование московского «комфорта» в местный «бизнес», то южные проекты «Неометрии» не догоняют, а задают тренды. Создавая проекты через призму курортной культуры и особенностей климата, компания формирует свои стандарты классов. Особое внимание уделяется благоустройству: водные объекты, зоны отдыха на закрытой территории и приватные патио создают уникальную курортную атмосферу. Также на юге востребованное решение — эксплуатируемая кровля.

«Неометрия» создает недвижимость для отдыха, около 40% покупателей наших лотов — это жители других регионов, в том числе Москвы, которые приобретают лоты как для собственного проживания, так и в качестве инвестиций для пассивного дохода или сохранения средств,— отметил спикер.— Эта аудитория ценит комфорт и качество, поэтому сочинская недвижимость отличается особым акцентом на релаксацию, отдых и дополнительные опции в инфраструктуре, которые создают неповторимую южную курортную атмосферу». Это делает местный рынок особенно привлекательным для инвесторов и покупателей, ищущих премиальное жилье для отдыха и восстановления.

Застройщик: ООО СЗ «Зелёная горка», ООО СЗ «РОДИНА»,

ООО СЗ Пушкинская дом №1, ООО СЗ «ЮЭС»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф



https://neometria.ru/