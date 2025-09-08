Главные новости за 8 сентября. Сочи

Компания «Инхаус» планирует начать возведение гостиничного комплекса «Эдем» в Сочи в третьем квартале 2026 года. Общий объем инвестиций составит 6,3 млрд руб. Процесс проектирования займет до 10 месяцев.

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и федеральной территории Сириус с 8 по 10 сентября. В течение трех суток ожидается комплекс опасных гидрометеорологических явлений.

«Леопарды» провели первый выездной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Для наставника «Сочи» Владимира Крикунова этот сезон стал 40-м в карьере на посту главного тренера.

ГК «Автодор» начала монолитные работы на надземной части разворотной петли восточной развязки Обхода Адлера в селе Высоком, используя для первого пролета 274 кубометра высокопрочного бетона массой около 685 тонн. Конструкцию будут поддерживать 12 опор, строительство которых уже закончено.

Авиакомпания «Азимут» с 27 октября запустит прямые рейсы из Сочи в узбекский город Ургенч, которые будут выполняться дважды в неделю в рамках осенне-зимнего расписания. Вылет из Сочи запланирован на 01:00 по местному времени с прибытием в Ургенч в 05:40.

Средняя стоимость частного дома в Сочи по итогам августа 2025 года составила 31,6 млн руб., что на 6,3% выше показателя начала года, однако в годовом выражении цены снизились на 2,2%. с января по август этого года средняя цена объектов в экспозиции выросла на 1,9 млн руб.

Турнир посетили более двух тысяч зрителей из различных регионов России: Сочи, Москвы, Ростова, Краснодара, Алтайского края, Республики Коми и Ямала.