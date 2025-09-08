Строительство отельного комплекса за 6,3 млрд рублей в Сочи начнется в 2026 году

Компания «Инхаус» планирует начать возведение гостиничного комплекса «Эдем» в Сочи в третьем квартале 2026 года. Общий объем инвестиций составит 6,3 млрд руб. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Разработка проектной документации начнется после того, как утвердят новые правила землепользования и застройки, которые подготовили в соответствии с генеральным планом. Процесс проектирования займет до 10 месяцев.

Инвестор планирует построить объект к 2031 году на месте старых административных зданий на улице Голенева. В комплекс войдут аквапарк, спа-центр и конференц-зал.

Согласно данным СПАРК, компания «СЗ Инхаус» была основана в Сочи в 2021 году и занимается строительством жилых и нежилых объектов. Генеральным директором компании является Давид Саркисян, а единственным владельцем — Григорий Языджян. В 2024 году выручка компании составила 5,2 млн руб., а чистый убыток — 6,1 млн руб.

Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2025. Инвестор отметил, что основными клиентами станут бизнесмены и деловые гости города.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация курорта отменила постановление о планировке первой очереди курорта «Турьев Хутор» в горном кластере. Основанием для решения стал протест городской прокуратуры.

