В Сочи стартовали монолитные работы на эстакаде Обхода Адлера

ГК «Автодор» начала монолитные работы на надземной части разворотной петли восточной развязки Обхода Адлера в селе Высоком, используя для первого пролета 274 кубометра высокопрочного бетона массой около 685 тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Сборка мостовых конструкций для бетонирования первого пролетного строения стартовала в середине июня. Эстакада протяженностью 362 м и шириной 7,9 м будет огибать сверху скоростное направление трассы А-149 и русло реки Мзымта. Конструкцию будут поддерживать 12 опор, строительство которых уже закончено.

Бетонирование будет проходить поэтапно. Для возведения всей разворотной петли понадобится около 1,9 тыс. куб. м бетона.

После завершения строительства петлей смогут пользоваться гости и жители Сочи при движении по трассе А-149 из Адлера для удобного съезда на Обход Адлера и поворота в сторону старого Краснополянского шоссе для проезда в аэропорт, Молдовку, Высокое и другие близлежащие населенные пункты.

Восточная развязка будет включать девять съездов, что позволит автомобилистам, движущимся в любом направлении, заезжать в тоннель Обхода Адлера, ведущий в Кудепсту. Приехавшие через тоннель со стороны центра Сочи смогут поворачивать на старое и новое Краснополянское шоссе для движения к Красной Поляне, аэропорту и центру Адлера.

Мария Удовик