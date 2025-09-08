Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 10 сентября

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и федеральной территории Сириус с 8 по 10 сентября. В течение трех суток ожидается комплекс опасных гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В отдельных районах возможен очень сильный дождь и крупный град. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с достижением опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

На участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Пляжи будут функционировать в зависимости от фактической погоды. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что сильные дожди, обрушившиеся на Сочи 7 сентября, привели к подтоплениям на улицах города, однако реки остаются в пределах своих русел. К обеду интенсивные осадки вызвали скопление воды на дорогах, в том числе у Адлерского железнодорожного вокзала, где площадь фактически оказалась под водой.

Мария Удовик