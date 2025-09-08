«Азимут» откроет прямые рейсы Сочи — Ургенч с октября

Авиакомпания «Азимут» с 27 октября запустит прямые рейсы из Сочи в узбекский город Ургенч, которые будут выполняться дважды в неделю в рамках осенне-зимнего расписания, сообщает пресс-служа компании.

По данным авиаперевозчика, в период осенне-зимней навигации самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Вылет из Сочи запланирован на 01:00 по местному времени с прибытием в Ургенч в 05:40. Обратный рейс отправится в 06:40 и приземлится в Сочи в 07:30.

Сейчас прямого авиасообщения между этими городами не существует — ни одна авиакомпания не выполняет данный маршрут, свидетельствуют данные сервисов бронирования билетов.

Ранее «Азимут» объявил о запуске с 5 октября рейсов из московского аэропорта Внуково в Ургенч.

Перевозчик базируется в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, а также использует площадки в Краснодаре и Минеральных Водах. Флот авиакомпании включает 20 воздушных судов Superjet 100.

Мария Удовик