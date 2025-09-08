Частные дома в Сочи подорожали на 6% с начала года

Средняя стоимость частного дома в Сочи по итогам августа 2025 года составила 31,6 млн руб., что на 6,3% выше показателя начала года, однако в годовом выражении цены снизились на 2,2%. Об этом рассказали аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость».

По данным специалистов, с января по август этого года средняя цена объектов в экспозиции выросла на 1,9 млн руб. В начале 2025 года стоимость составляла 29,8 млн руб.

При этом годовая динамика показала негативную тенденцию. За 12 месяцев — с августа 2024 года по август 2025 года — средняя цена сократилась на 722 тыс. руб. В конце лета прошлого года этот показатель находился на уровне 32,3 млн руб.

За последние пять лет абсолютный максимум средней стоимости частного дома в Сочи был зафиксирован в январе 2024 года и достигал 58 млн руб. Выше этой отметки показатель не поднимался.

В настоящее время в городе-курорте продается почти 2,2 тыс. частных домов. С апреля количество предложений в данном сегменте сократилось более чем на 15,3%.

Самый дорогой объект выставлен за 1,7 млрд руб. За эту сумму покупатель получит дом площадью свыше 630 «квадратов» с земельным участком 30 соток в Адлерском районе.

Мария Удовик