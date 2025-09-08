ХК «Сочи» проиграл «Спартаку» в первом туре КХЛ

«Леопарды» провели первый выездной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Для наставника «Сочи» Владимира Крикунова этот сезон стал 40-м в карьере на посту главного тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В первом периоде, несмотря на голевые моменты, счет остался нулевым. Во втором отрезке соперники порадовали зрителей зрелищным хоккеем. Сочинцы открыли счет на 23-й минуте благодаря голу в большинстве Сергея Попова. В одной из следующих атак москвичи восстановили равенство усилиями Александра Беляева. Через минуту «леопарды» снова вышли вперед, когда отличился Ноэль Хефенмайер.

Затем «Сочи» подвели два удаления. На 31-й минуте словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка помог своей команде сравнять счет, а через 40 секунд Герман Рубцов вывел красно-белых вперед. В концовке второй двадцатиминутки форвард южан Артур Тянулин сделал счет равным. На 41-й минуте «Спартак» склонил чашу весов в свою сторону после точного броска Никиты Коростелева. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:4.

В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 9 сентября в Москве с «Динамо».

Евгений Леонтьев