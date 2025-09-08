В Сочи впервые провели одиночные эстафеты на роллерах

Российские биатлонисты завоевали большинство золотых медалей на первом этапе Кубка Содружества по роллер-биатлону в Сочи, где более 100 спортсменов из России и Беларуси боролись за победу в течение четырех дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Соревнования прошли на трассе лыжно-биатлонного комплекса Лаура курорта «Газпром Поляна». Турнир посетили более двух тысяч зрителей из различных регионов России: Сочи, Москвы, Ростова, Краснодара, Алтайского края, Республики Коми и Ямала.

Этап Кубка Содружества в Сочи продолжает наши олимпийские традиции. Мы подготовили все необходимое для спортсменов и зрителей, привлекли более ста волонтеров, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне и стало настоящим праздником спорта. Турнир посетили ученики сочинских спортшкол, которые с интересом наблюдали за техникой бега и стрельбы известных спортсменов, получили опыт и положительные эмоции. Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников отметил, что такие события способствуют формированию будущих чемпионов и популяризации здорового образа жизни.

В мужских дисциплинах россиянин Кирилл Бажин стал чемпионом роллер-спринта. Золото в одиночной эстафете также досталось представителям России — Олегу Домичеку и Дмитрию Евменову. Единственную победу для белорусской команды одержал Антон Смольский в гонке преследования.

У женщин доминирование россиянок было полным. В одиночной эстафете золотые награды получили Анастасия Гришина и Елизавета Каплина. Наталия Шевченко завоевала два золота, победив в спринте и гонке преследования, что позволило ей возглавить общий зачет Кубка Содружества.

Особенностью сочинского этапа стало проведение одиночных эстафет на роллерах впервые в истории турнира. Соревнования посетили воспитанники местных спортшкол.

Календарь Кубка Содружества включает шесть этапов. Следующий пройдет в декабре в Ханты-Мансийске, затем в Чайковском, Раубичах и Мурманске. С 11 по 15 февраля турнир вновь примет горный кластер Сочи.

Мария Удовик