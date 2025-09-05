Главные новости за 5 сентября. Сочи

Красная Поляна показала рекордные результаты по спросу на аренду курортной недвижимости среди горных регионов России, превысив показатели Терскола в 38,6 раза, Шерегеша — в 18 раз, а Архыза — в 11 раз. Число желающих арендовать жилье в Красной Поляне превышает 4,4 тыс. человек.

В Сочи медики спасли жизнь 10-летнего мальчика с тяжелой травмой шеи, доставив его в больницу за 25 минут и проведя многочасовую операцию после четырех остановок сердца. Через двое суток ребенок начал говорить, функции мозга остались неповрежденными.

Жительницу Биробиджана осудили за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантка дела получила от трех горожан более 30 млн руб., обещая им приобрести жилье в Сочи по заниженной цене.

С 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года в Сочи будет закрыт тоннель 2А Дублера Курортного проспекта для проведения ремонтных работ. Объект находится между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное.

В Сочи завершили подготовку 79 из 84 котельных к отопительному сезону 2025-2026. Все необходимые работы в полном объеме провели на центральных тепловых пунктах и насосных станциях.

Спасатели МЧС России продолжают поиски 58-летнего жителя Сочи, пропавшего в районе хребта Аибга, задействовав 63 человека, служебную собаку и вертолет. Пока местонахождение туриста установить не удалось.

Таможенники в пункте пропуска Адлер обнаружили 2,4 тыс. сигарет без акцизных марок, спрятанных в сабвуфере автомобиля, прибывшего из Абхазии. На табачной продукции отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.