Пятый день 63 спасателя продолжают вести поиски сочинца на хребте Аибга

Спасатели МЧС России продолжают поиски 58-летнего жителя Сочи, пропавшего в районе хребта Аибга, задействовав 63 человека, служебную собаку и вертолет. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

С 6 утра в операции участвуют сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда и Южного комплексного кинологического спасательного центра МЧС России. К работам привлечен кинологический расчет — спасатель Краснополянского подразделения с собакой породы малинуа по кличке Мальта.

Накануне пешие группы обследовали горнолесную территорию вдоль маршрута к селу Аибга через скалу Королевую высотой 1,1 тыс. м, долину реки Водопад от верховья до нижней части склона, а также окрестности горы Красная Скала и лопуховые поляны на южном и юго-восточном склоне массива Аибга.

Воздушные поиски проводил вертолет Ка-32, который осмотрел массив рек Первый и Второй Галион, склоны гор Пихтовой, Подковы и Красной Скалы высотой 1,8 тыс. м.

Пока местонахождение туриста установить не удалось. С начала поисковой операции от ЮРПСО задействованы 63 спасателя и 11 единиц техники.

