Под предлогом покупки квартир в Сочи биробиджанка обманула местных на 30,8 млн

Жительницу Биробиджана осудили за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантка дела получила от трех горожан более 30 млн руб., обещая им приобрести жилье в Сочи по заниженной цене, сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области в своем Telegram-канале.

Как установил суд, в 2023–2024 годах фигурантка дела по договоренности со своим племянником ввела в заблуждение жителей города, используя доверительные отношения. Потерпевшие передали ей в общей сложности 30,78 млн руб., однако обещанные квартиры на курорте приобретены не были, а деньги обвиняемые потратили на личные нужды.

Биробиджанский районный суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке.

«Ъ-Сочи» писал, что двух жителей курорта будут судить за мошенничество с продажей квартир в строящемся доме. Фигуранты дела обманули семь покупателей на общую сумму свыше 22 млн руб.

Мария Удовик