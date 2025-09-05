В Сочи медики спасли 10-летнего ребенка с тяжелой травмой шеи

В Сочи медики спасли жизнь 10-летнего мальчика с тяжелой травмой шеи, доставив его в больницу за 25 минут и проведя многочасовую операцию после четырех остановок сердца. Об этом сообщил глава краевого минздрава Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Ребенок получил серьезные повреждения шеи и потерял много крови. После поступления вызова бригада скорой помощи немедленно направилась к месту происшествия. Сложность заключалась в том, что адрес нового здания отсутствовал на картах.

Диспетчер дистанционно направлял медиков и одновременно инструктировал свидетелей, как остановить кровотечение. Через шесть минут врачи прибыли на место.

Фельдшер принял решение сразу транспортировать пострадавшего в детскую больницу, не дожидаясь дополнительной бригады. Полиция сопроводила машину с включенными спецсигналами, врачи больницы подготовились к приему пациента.

От момента вызова до начала операции прошло 25 минут. Во время хирургического вмешательства у ребенка четыре раза останавливалось сердце. Хирурги и реаниматологи боролись за жизнь мальчика несколько часов.

Через двое суток ребенок начал говорить, функции мозга остались неповрежденными. Сейчас пациент находится в обычной палате. Случай продемонстрировал высокий профессионализм всех звеньев экстренных служб города, подчеркнул господин Филиппов.

Мария Удовик