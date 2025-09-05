Спрос на аренду недвижимости в горах Сочи в 38 раз превышает показатели Терскола

Красная Поляна показала рекордные результаты по спросу на аренду курортной недвижимости среди горных регионов России, превысив показатели Терскола в 38,6 раза, Шерегеша — в 18 раз, Архыза — в 11 раз. Об этом сказано в исследование пользовательских запросов компании Mantera Residence за период с августа 2023 по август 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Специалисты выяснили, что число желающих арендовать жилье в Красной Поляне превышает 4,4 тыс. человек. Это в шесть раз больше, чем количество потенциальных съемщиков на Домбае.

Горнолыжный курорт демонстрирует продолжительную активность с июня по март, при этом пиковая нагрузка приходится на январь. Зимой объем запросов увеличивается на 20–30% в зависимости от региона, что связано с горнолыжным сезоном, длящимся с ноября по март. Летний период привлекает любителей альпинизма, пеших маршрутов, рафтинга, джип-туров и конных прогулок.

«Горный кластер отличается всесезонной востребованностью и стабильно высокой загрузкой. Формат сервисной курортной недвижимости подходит для всех видов горного отдыха»,— рассказала коммерческий директор Группы Мантера Ольга Трояновская.

«Ъ-Сочи» писал, что летом Красная Поляна заняла 10-е место в рейтинге популярных направлений с резким ростом стоимости проживания. На горнолыжном курорте путешественники бронировали номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляла 6,4 тыс. руб.

Мария Удовик