На границе с Абхазией таможенники нашли 2,4 тысячи сигарет в сабвуфере машины

Таможенники в пункте пропуска Адлер обнаружили 2,4 тыс. сигарет без акцизных марок, спрятанных в сабвуфере автомобиля, прибывшего из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Во время таможенного контроля сотрудники задержали автомобиль Lada 210740, приехавший из Республики Абхазия. Транспортное средство направили на проверку с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, который выявил подозрительные предметы.

При осмотре багажника инспекторы нашли сабвуфер, внутри которого находились табачные изделия. После разборки колонки изъяли 120 пачек сигарет марки Chapman.

На табачной продукции отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Сигареты и машину, которую использовали для перевозки товара, конфисковали. По факту нарушения возбудили административное дело по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ (незаконное перемещение и несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ).

Мария Удовик