Движение через тоннель в Сочи изменится с 15 сентября

С 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года в Сочи будет закрыт тоннель 2А Дублера Курортного проспекта для проведения ремонтных работ. Объект находится между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Автомобилистам придется использовать объездной маршрут через автодорожный тоннель 1 с выездом на обход Сочи.

С окончанием курортного сезона дорожники начинают ремонт и обустройство дорог. Ремонт тоннеля требует строгих мер безопасности для работников и водителей, поэтому движение в тоннеле будет полностью остановлено. Однако временная схема движения обеспечит доступность всех районов города, отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Кроме того, ФКУ «Черноморье» будет работать над созданием пришовных зон на Дублере Курортного проспекта. Также планируется установка деформационных швов на мосту через реку Мамедка на 103-м км трассы А-147.

Специалисты заменят верхний слой покрытия на 8-км участке трассы Джубга — Сочи от Хосты до Адлера. В сентябре возобновятся работы по восстановлению оползневых участков федеральной трассы в Хостинском и Лазаревском районах, которые должны завершиться до конца года.

Мария Удовик