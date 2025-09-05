В Сочи к отопительному сезону готовы 90% котельных

В Сочи завершили подготовку 79 из 84 котельных к отопительному сезону 2025/2026. Все необходимые работы в полном объеме провели на центральных тепловых пунктах и насосных станциях, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

МУП «Сочитеплоэнерго» выполнило техническое перевооружение теплоисточников. В ходе модернизации установили новое оборудование: четыре современных водогрейных котла, два теплообменника и 22 насоса.

В Сочи к зиме уже подготовили более 90% котельных, и работы идут по плану. Также осуществляется контроль за промывкой и опрессовкой сетей в многоквартирных домах, школах, детских садах и поликлиниках. Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что эффективность и стабильность всего теплоэнергетического комплекса города должны быть обеспечены и проверены заранее до начала холодов.

В этом году текущие ремонты и гидравлические испытания прошли около 350 км тепловых сетей. В рамках программы по замене изношенных магистралей обновили 3,7 км трубопроводов.

Мария Удовик