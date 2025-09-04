Главные новости за 4 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Правительство РФ выделило Краснодарскому краю 26,9 млн руб. на подготовку кадров для агропромышленного комплекса (АПК) в 2025 году. Республика Адыгея на эти цели получит 6,3 млн руб.

В Краснодарском крае до 2032 года дополнительная потребность в кадрах составит порядка 266,1 тыс. человек. Наибольший дефицит специалистов сохраняется в здравоохранении и социальной сфере — около 40,5 тыс. человек, а также в образовании — 37,2 тыс.

Усть-Лабинский районный суд избрал меру пресечения 51-летнему Олегу Коваленко, которого обвиняют в убийстве Татьяны Магомедовой 21 августа. Следствие установило, что фигурант мог готовить расправу над всей семьей жертвы.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил на новое рассмотрение дело о запрете коммерческой эксплуатации жилого дома, который используется как гостиница в поселке Мезмай Краснодарского края.

Компания «Интеррос» намерена обратиться в Минприроды РФ и Сочинский национальный парк для разъяснения статуса ранее выданного разрешения на строительство курорта «Турьев Хутор».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о росте объемов производства овощей в регионе. За последние десять лет сбор тепличных культур удвоился — с 52 тыс. до 109 тыс. т.

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко, обвиняемый в организации покушений на убийство, оспаривает через суд основания своего увольнения. Он требует изменить формулировку приказа МЧС: вместо «утраты доверия» указать «достижение предельного возраста службы».